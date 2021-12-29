Погода на Ямале на 29 декабря: ветер порывами до 10 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 29 декабря, по прогнозам метеорологов в ЯНАО будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -27, -32 °С, при натекании облачности до -20 °С. Температура воздуха днем -23, -28 °С, местами до -18 °С.

На Руси в этот день внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения. А ещё крестьяне смотрели, как лежит снег у заборов: если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. По погоде в этот день судили о том, каким будет апрель.