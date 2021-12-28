Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале выполнен годовой план по вводу жилья. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в округе с начала года построено 37 многоквартирных домов на 2 169 квартир. Сейчас на Ямале возводится 179 многоквартирных домов, их общая площадь - более 570 тысяч квадратных метров. Большинство квартир в новостройках предназначены для жителей авариек.

Вся застройка ведется комплексно: во дворах или на прилегающих территориях обустраиваются парковки, в шаговой доступности возводятся социальные объекты. А благоустройство дворовых и общественных территорий дополняет комфортное пространство новых жилых массивов.

Также в округе возводится несколько больших новых микрорайонов. Самый крупный - Обдорский в Салехарде, где будет построено 240 тысяч квадратных метров или 5 тысяч квартир. В Новом Уренгое строится микрорайон Славянский (80 тысяч квадратных метров, 1 600 квартир), в Тарко-Сале - Южный (порядка 40тысяч квадратных метров, более 800 квартир), в Тазовском – Солнечный (46 тысяч квадратных метров, 800 квартир).