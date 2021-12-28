Авиакомпания «Red Wings» открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в пять городов

Фото: администрация Нового Уренгоя

Авиакомпания «Red Wings» открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Белгород, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. Об этом сообщили в администрации газовой столицы.

Так, полеты в Нижнекамск стартуют 14 января и будут выполняться по вторникам и субботам, длительность пути составит 2 часа 55 минут.

Весной сеть перевозчика дополнится и остальными рейсами:

- в Белгород со 2 мая по понедельникам и пятницам, время в полете 4 часа 25 минут;

- в Казань с 3 марта по четвергам и воскресеньям, время в полете 3 часа 25 минут;

- в Самару со 2 мая по понедельникам и субботам, время в полете 3 часа 15 минут;

- в Уфу с 5 марта по вторникам и субботам, время в полете 2 часа 55 минут.

Кроме того, в 2022 Red Wings продолжит выполнять рейсы из Нового Уренгоя в Челябинск - по понедельникам и пятницам.

Приобрести авиабилеты можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах.