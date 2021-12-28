Ямальские больницы получили крупную партию лабораторного оборудования

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В Губкинскую и Тарко-Салинскую больницы поступило новое лабораторно-диагностическое оборудование. С их помощью в медучреждениях ускорится процесс выявления бактериальных и вирусных инфекций.

Так, Губкинская больница получила термоциклер, фотометр и ламинарный бокс. Они уже установлены в клинико-диагностической лаборатории, медработники прошли обучение и приступили к работе.

- Новые аппараты позволят сократить срок проведения исследований и исключить ошибки, связанные с ручной работой. Результаты анализов заносятся в единую систему лабораторных исследований, где их сразу видят специалисты больницы, - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Демчук.

Сотрудники бактериологической лаборатории в Тарко-Сале также на днях запустили в работу новое оборудование - иммунологический фотометр и бактериологический анализатор.

- Автоматизированная система очень быстро и точно выявляет широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии и грибы. Это позволяет оперативно установить клинический диагноз и подобрать эффективный курс лечения, - сообщила биолог клинико-диагностической лаборатории Сабина Кафарова.

Бактериологический анализатор способен обрабатывать до ста образцов одновременно. Ранее все эти исследования проводились сотрудниками лаборатории вручную.