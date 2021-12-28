На Ямале рыбаки могут без разрешений и отчетов вылавливать пелядь и сиг-пыжьян

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские рыбаки-любители могут на законных основаниях вылавливать «белую рыбу» - пелядь (сырок) и сиг-пыжьян. Это стало возможным благодаря инициативе регионального правительства автономного округа, которая была поддержана разработчиком правил - Минсельхозом России.

Сейчас всем желающим разрешается в сутки добывать по 5 килограммов пеляди, столько же сига-пыжьяна, по 10 килограммов корюшки или ряпушки, или суммарно 20 килограммов «черной рыбы» — налима, язя, щуки, леща, ерша и наваги.

Также для рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера доступен традиционный вид рыболовства. Для этого необходимо заранее оформить заявку и по итогам рыбалки предоставить отчетность в Росрыболовство.

По итогам заявочной кампании в 2022 году квоты предоставлены 2 314 заявителям из числа КМНС и их общин. В среднем на одного заявителя в следующем году придется более 820 килограммов «белой» и «черной» рыбы.

Прием заявок на традиционное рыболовство в 2023 году будет открыт 10 января в департаменте АПК и продлится до 1 сентября 2022 года.