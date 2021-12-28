Фото: Правительство ЯНАО

Соцзащита Ямала передаст ряд полномочий Пенсионному фонду РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о 21 мере поддержки граждан, финансируемой за счет средств федерального бюджета.

- Передача пособий связана с внесением изменений в федеральное законодательство. Но не стоит волноваться: для ямальцев ничего не изменится. Как и прежде, они смогут обратиться за данными пособиями через госуслуги или МФЦ. Сменится лишь орган, ответственный за назначение мер соцподдержки, - рассказала директор профильного департамента Елена Карпова.

Ознакомиться с полным перечнем выплат, которые будут переданы в Пенсионный фонд России с 2022 года, можно на сайте окружного департамента соцзащиты. Известно, что изменения коснутся более трех тысяч граждан.