Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 декабря 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 953 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 92 новых случая заболевания. На данный момент 289 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 39 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлена 21 922 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 496 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 437 152 случая в 85 регионах. Излечился от коронавируса 43 961 человек, с начала пандемии - 9 337 447. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 306 090 человек.