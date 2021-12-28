Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 декабря 2021 года: заразились 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 61 743.

Из общего числа болеющих 289 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 39 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 953 человека.

Также за сутки выявлен один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 416. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 91 заражение COVID-19, за весь период - 53 327.

Выздоровели за последние сутки 198 человек, с начала пандемии - 56 503.

За последние сутки в России выявлена 21 922 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 496 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 437 152 случая в 85 регионах. Излечился от коронавируса 43 961 человек, с начала пандемии - 9 337 447. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 306 090 человек.