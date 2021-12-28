Научный центр изучения Арктики издал сборник фольклора мыскаменских ненцев

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

На Ямале издан третий по счету сборник из серии «Фольклор ямальских ненцев» - «Фольклор мыскаменских ненцев». Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента внешних связей.

В него вошли сказки, загадки, пословицы, поговорки и анекдоты, собранные жительницей поселка Новый Порт Ниной Яптик в 1996 году.

Благодаря ученым филологам и культуроведам, материалы переведены на русский и английский языки, а оригинальные тексты произведений отредактированы в соответствии с действующими правилами ненецкой орфографии. Особую ценность сборнику придают опубликованные копии подлинных рукописных тетрадей Нины Яптик.