«РН-Пурнефтегаз» объединил неравнодушных нефтяников в волонтерское движение

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В «РН-Пурнефтегазе» создано волонтёрское движение. В порыве помогать тем, кому нужна поддержка, нефтяники объединились ещё в 2018 году. Тогда началась работа неформального объединения волонтёров предприятия. Активисты стали инициаторами и участниками десятков добровольческих акций, преимущественно экологической направленности. В этом году волонтёрское движение нефтяников получило официальный статус. За неравнодушие и активную жизненную позицию добровольцев поблагодарил генеральный директор Айдар Габдулхаков.

- Очень радует, что сотрудники Общества уделяют время не только своей семье, не только работе, которая у нас и без того напряженная, но и находят время помогать другим. Все мы знаем, что труд волонтёров неоценим, особенно востребован он стал во время пандемии, когда многие люди оказались в тяжёлых жизненных ситуациях. Желаю волонтёрскому движению успехов и процветания! Надеюсь, наше предприятие будет лидером этого движения в «Роснефти», - сказал Айдар Габдулхаков.

Накануне Нового года нефтяники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Дед Мороз и Снегурочка «РН-Пурнефтегаза» дарили им ямальские деликатесы. Череду поздравлений начали с труженика тыла – Виктора Ивановича Синицына. В военные годы вместе с другими подростками он работал в совхозе. После войны окончил школу и институт по профессии инженер-изыскатель. Участвовал в строительстве гидроэлектростанций на Ангаре. Сейчас ветерану 94 года, однако он активно участвует во многих городских мероприятиях.

В течение года волонтёры «РН-Пурнефтегаза» стали активными участниками городских субботников: убрали территорию площадью 40 гектаров и высадили около 400 деревьев. Также нефтяники доставляли лекарства губкинцам с ограниченными возможностями здоровья и больным COVID-19, за прошедший год волонтёры посетили более 500 адресов. В планах - реализовать проект по поддержке детей-аутистов, направленный на лояльное восприятие обществом людей с особенностями развития. Ещё одна инициатива - совместный проект «Дорогою добра» с Губкинской общественной организацией «Ветеран». Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» проведут мастер-классы по живописи и народным промыслам со школьниками и ветеранами города. Проект приурочен к году народного искусства и культурного наследия, который объявлен Президентом РФ на 2022 год.