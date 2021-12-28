Пожилой надымчанин, едва не зарезавший гостя в пьяной ссоре, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудят 70-летнего местного жителя, который едва не зарезал человека. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

- Установлено, что 22 сентября обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры нанес 50-летнему гостю своего пасынка удар кухонным ножом в область груди. Дальнейшие действия мужчины, направленные на убийство потерпевшего, были пресечены членами его семьи, - добавили в ведомстве.

Что касается пострадавшего, то его удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.