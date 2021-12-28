В Новом Уренгое руководство транспортной компании задолжало работникам более двух миллионов Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла сотрудникам ООО «АбсолютТранс» получить долг по зарплате. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, руководство не выплатило зарплату за август 52 работникам. Общая сумма задолженности превысила 2,1 миллиона рублей.

В связи с этим директору организации было внесено представление. Кроме того, в отношении компании и ее руководителя были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей.

На данный момент задолженность по заработной плате погашена, также работникам выплачена соответствующая компенсация.