Фото: Правительство ЯНАО

Яр-Салинской районной больнице присвоят имя Ефима Кесельмана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ефим Кесельман жил и работал в Ямальском районе с 1965 по 2011 годы, из которых 40 лет - в системе здравоохранения. Под его руководством построены инфекционное и детское соматическое отделения, лечебный корпус, родильное отделение. Было начато строительство Сеяхинской участковой больницы.

Доктор уделял огромное внимание доступности медпомощи для коренных кочевников. Благодаря ему впервые были подготовлены группы санитарных помощников из числа КМНС.

Ефим Аркадьевич был заслуженным врачом Российской Федерации, Почетным гражданином Ямальского района и имел многочисленные награды.