Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска жалуются на закрытую теплую остановку по ул. Высоцкого. Пост об этом появился в городском паблике «Происшествия Ноябрьск» 27 декабря.

- Для чего поставили теплую остановку на Высоцкого, если она закрыта и в нее не попасть? Сейчас время 21:00, насколько мне известно, пока ездят автобусы, остановка должна быть открыта! - написал разгневанный горожанин.

В комментариях к посту жители поддержали земляка, сообщив, что павильон стоит закрытым уже две недели, а на улице, между прочим, далеко не лето.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, в настоящее время проходит подключение теплой части павильона. В ближайшее время остановку подключат.

Напоминаем, что первый «умный» павильон заработал в городе 28 ноября. Его установили на ул. 60 лет СССР. Отановка оснащена камерами видеонаблюдения, точками WI-FI-доступа, кнопками вызова экстренных служб 112, USB-разъемами для зарядки телефонов, специальными электронными табло и сенсорными панелями. Они предназначены для информирования людей о времени прибытия транспорта, передачи сообщений от МЧС и гидрометцентра.