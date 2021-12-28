Фото: Правительство ЯНАО

В Приуральский район поступил новый пожарный автомобиль - автоцистерна, которая предназначена для подвоза воды и спасателей к месту возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Автомобиль полностью адаптирован для работы в условиях Крайнего Севера. Пожарный насос расположен в кабине, поэтому водитель может подавать воду в пожарные рукава, не выходя из автомобиля. Цистерна с водой и пенообразователем утеплена, что позволяет эксплуатировать транспорт при низких температурах.

- С целью повышения безопасности ямальцев мы продолжаем обновлять наш парк пожарной техники и вооружения. В 2021 году был приобретен один пожарный автомобиль и пожарно-техническое вооружение. В будущем мы продолжим обновлять автопарк и оборудование для более комфортной и безопасной работы спасателей, - сообщил директор Противопожарной службы ЯНАО Евгений Кувыкин.

На данный момент автомобиль, пожарные рукава и другое оборудование проходят испытания, составляются акты для постановки транспорта в боевой расчет.