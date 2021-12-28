Андрей Целовальников назначен на должность природоохранного прокурора Ямала

Фото: прокуратура ЯНАО

Советник юстиции Андрей Целовальников назначен на должность природоохранного прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Андрей Целовальников работает в органах ямальской прокуратуры с июля 2003 года, последовательно замещая должности помощника Надымского городского прокурора, следователя Надымской городской прокуратуры, помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора, старшего помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора и заместителя Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Женат, воспитывает двух детей.