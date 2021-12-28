Жительница Муравленко отправится в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли приговор в отношении местной жительницы 1995 года рождения, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, у девушки нашли сверток, внутри которого находилось вещество синего цвета.

- Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,912 граммов, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание северянка сообщила полицейским, что приобрела наркотик исключительно для личного потребления, однако признание не помогло ей избежать ответственности.

В итоге девушку судили по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 месяцев.