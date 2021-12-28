На трассе Коротчаево - Тазовский столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 27 декабря на 94 километре трассы Коротчаево - Тазовский.

- Около 18:09 автомобиль «Toyota Land Cruiser», двигаясь со стороны п. Тазовский в направлении п. Коротчаево, решил обогнать движущуюся впереди машину, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Toyota Land Cruiser 120», - уточнили в ведомстве детали происшествия.

В результате ДТП водитель и пассажир «Toyota Land Cruiser», а также водитель «Toyota Land Cruiser 120» госпитализированы.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 аварий, а с начала года - 5 061, в которых 29 человек погибли и 334 получили травмы, в том числе 30 несовершеннолетних.