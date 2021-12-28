Ноябряне купили на праздничной ярмарке более 200 сувениров ручной работы

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска купили на праздничной ярмарке более 200 сувениров ручной работы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проходило с 24 по 26 декабря а ТЦ «Ноябрьский» по инициативе Бизнес Инкубатора.

- За проданный товар удалось выручить более 100 тысяч рублей. Это сувениры и подарки, игрушки и куклы, украшения и элементы интерьера, эксклюзивные сладости и нежнейшие пуховые изделия, - добавили в мэрии.

Также власти поблагодарили всех участников за проявленное творчество, талант и активность.