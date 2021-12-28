Жителей Салехарда призывают забрать бездомных животных из местного приюта

Фото: администрация Салехарда

Жителей Салехарда призывают взять из местного приюта «Дорога домой» бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас там содержатся более 200 собак и 100 кошек. Все они прошли обследование, вакцинацию, чипирование и стерилизацию.

- Неравнодушные граждане приходят и помогают приюту, кто чем может, приносят корм, наполнители и другие товары, которые очень необходимы животным, - рассказал директор учреждения Сергей Мордвинов.

Познакомиться с животными могут все желающие. Есть возможность погулять с ними, покормить и, конечно же, забрать домой.

Приют работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник - выходной. Телефон для связи: 8(902) 827-98-98.