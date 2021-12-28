В Надыме появился первый кнопочный светофор Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме появился первый светофор с кнопкой. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, он находится на Ленинградском проспекте. Новая техника будет работать в тестовом режиме до 1 января, а затем - на постоянной основе.

- Сотрудники ГИБДД просят надымских водителей быть внимательнее и соблюдать сигналы светофора. Пешеходам нужно помнить, что для безопасного пересечения дороги необходимо нажать кнопку, которая включает запрещающий свет для транспорта и разрешает движение людям, - добавили в мэрии.

Отметим, что переключение сигналов после нажатия на кнопку происходит не сразу, а через 10-15 секунд.