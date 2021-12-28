Новоуренгойский аэропорт планирует обслужить за новогодние праздники 460 рейсов

Фото: Аэропорт Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

В период новогодних праздников, с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, аэропорт Нового Уренгоя планирует обслужить 460 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, завершит полетную программу 2021 года рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Новый Уренгой - Москва (Шереметьево), вылетающий 31 декабря в 16:40 по местному времени.

А первый рейс 2022 года ожидается из московского аэропорта Внуково. Самолет авиакомпания «UTair» приземлится 2 января в 07:15.

Самыми загруженными днями в расписании аэропорта станут 27, 28, 31 декабря и 8 января. В этот период производственные службы воздушной гавани обслужат по 40 и более рейсов в день. Меньше всего рейсов ожидается 2 января 2022 года - их будет 20.