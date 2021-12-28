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Общество28 декабря 2021 2:42

В Лабытнанги водители автобусов переоделись в Дедов Морозов

Всем пассажирам дарят садкий презент
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги водители автобусов переоделись в Дедов Морозов, чтобы порадовать жителей. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Утро нового дня будет по-настоящему добрым, если провести его в компании Дедов Морозов. В Лабытнанги сказочные волшебники сменили сани на теплые автобусы и теперь создают праздничное настроение пассажирам маршрутов №1, 2 и 102, - написала чиновница.

Кстати, вместе с билетом добрые Деды Морозы вручают и сладкий презент. Все же Новый год - волшебный праздник!

А еще в городе установили светящийся часовой механизм, символизирующий последние дни уходящего года.