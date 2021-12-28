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Общество28 декабря 2021 2:31

Ямальцы смогут привиться от коронавируса во время новогодних каникул

Пункты не будут работать только три дня
Марина Прохорова
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Ямальцы смогут привиться от коронавируса во время новогодних каникул

Ямальцы смогут привиться от коронавируса во время новогодних каникул

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается прививочная кампания против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для удобства северян пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, исключение составят 1, 2 и 7 января. Записаться на прививку можно на портале «Госуслуги».

- Распространение коронавируса на Ямале пошло на спад. На прошлой неделе нам удалось перевести в резерв порядка 70 коек, так как в настоящий момент в них нет необходимости. Но расслабляться не стоит. Предотвратить развитие новой волны поможет только коллективный иммунитет. Сейчас на Ямале он составляет порядка 60%, однако для полноценной защиты необходимо 80%. Призываю всех, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время, - сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.

На данный момент первым компонентом уже привились порядка 250 тысяч ямальцев, почти 239 тысяч жителей полностью прошли вакцинацию, а более 40 тысяч - ревакцинацию.