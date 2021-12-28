Погода на Ямале на 28 декабря: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 28 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -23, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -21, ночью -22. Ветер 6-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -18, ночью -19. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: облачно и снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -20, ночью -22. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -20, ночью -21. Ветер 6-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.