Фото: ОНФ на Ямале

В магазинах Салехарда начали появляться «корзины радости». Их устанавливают представители Народного фронта в рамках акции «Новогоднее чудо». Как сообщили в пресс-службе организации, на данный момент в городе подготовлено тринадцать корзин.

- Теперь, придя в магазин за продуктами или игрушками, каждый покупатель может приобрести подарок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и положить его в корзину. А затем волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят их ребятишкам, - рассказали в ОНФ.

Приобрести подарки можно в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» по следующим адресам: ул. Броднева, д.32 и д.20; ул. Маяковского, д.13а; ул. Игарская, д.25; ул. Матросова, д.15 и д.35; Республики, д.65 и д.115; ул. Чубынина, д.22; ул. Свердлова, д.9а; ул. Глазкова, д.19; Чапаева, д.26; ул. Губкина, д.5.

Также подарки детям можно принести в региональный исполком по адресу: ул. Подшибякина, д.25а, кабинет №9.