На Ямале более двадцати животных обрели дом в рамках акции «Пушистый день»

Фото: Правительство ЯНАО

В прошедшие выходные на Ямале завершилась окружная акция помощи бездомным животным «Пушистый день». В этом году к ней присоединились неравнодушные жители Губкинского, Муравленко, Лабытнанги, Салехарда и Надыма, а также Приуральского района и поселка Тазовский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Каждый мог прийти и выбрать себе четвероногого друга или помочь волонтерам с содержанием животных: сделать пожертвования, подарить корм, наполнитель, игрушки, средства для ухода и содержания, - добавили в ведомстве.

Так, в этом году новых хозяев обрели 22 питомца - кошки и собаки. Кроме того, ямальцы пожертвовали приютам 80 тысяч рублей, передали более 200 килограммов корма, средства по уходу и игрушки.

Традиционно в рамках акции была проведена благотворительная ярмарка по продаже изделий ручной работы и комнатных растений. Все вырученные средства направлены на оплату лечения подопечных, их питания и ухода.

Отметим, что акция проводится с 2014 года. Организаторы - благотворительный фонд защиты животных «Дорога домой» и МОЭО «Зеленая Арктика».