У сотрудников «Ямалспаса» появилось новое здание для несения службы в районе гор Полярного Урала

Фото: Правительство ЯНАО

В Харпе, неподалеку от гор Полярного Урала, открылось новое здание для сотрудников Ямалспаса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Благодаря поддержке и вниманию губернатора Дмитрия Артюхова за последние четыре года это уже двенадцатое по счету здание для наших спасателей. Уже построены шесть пожарных частей и пять зданий для спасателей. Наша обязанность - создать достойные и комфортные условия для несения службы. Задачи перед спасателями Харпского подразделения стоят непростые. Значительны территории и зона ответственности, куда входит Полярный Урал вплоть до границ с Республикой Коми, - отметил замгубернатора Аркадий Бессонов.

В новом здании площадью 450 «квадратов» имеются гаражный бокс для хранения, ремонта и обслуживания техники и плавсредств, а также другие необходимые помещения для комфортной службы в круглосуточном режиме. Здание оборудовано коммунальными удобствами, автономной системой водоснабжения, работающей в автоматическом режиме подачи воды.

- Подразделение спасателей здесь необходимо, люди сюда приезжают кататься на лыжах, поднимаются на гору Рай-Из, и, если что-то случится, спасатели должны быть рядом, - отметил руководитель «Ямалспаса» Алексей Глушков.

В следующем году в подразделение планируется поставить снегоболотоход, заменить два снегохода, приобрести два квадроцикла, а также два глиссирующих судна Пиранья-4.