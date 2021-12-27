Новоуренгоец Равиль Хакимов побил мировой рекорд по подтягиваниям

Фото: Правительство ЯНАО

Новоуренгоец Равиль Хакимов побил мировой рекорд, подтянувшись на перекладине 7 983 раза. Ему хватило 19 часов, чтобы преодолеть три временных промежутка по Книге рекордов Гиннесса в 8, 12 и 24 часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Комиссия сообщит ямальцу решение о присвоении мирового рекорда после оформления документов, описания процесса и подтверждения подтягиваний видеоотчетом, - уточнили в ведомстве.

Кстати, в 2020 году Равиль установил мировой рекорд в берпи-подтягиваниях. Спортсмен выполнил сложное упражнение 486 раз за один час.