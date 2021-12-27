Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 декабря 2021 года: скончались два человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на два человека. Всего с начала пандемии скончались 950 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 95 новых случаев заболевания. На данный момент 316 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 23 210 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 846 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 415 230 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 715 человек, с начала пандемии - 9 293 486. Также за сутки зафиксировано 937 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 305 155 человек.