Салехардец, до смерти забивший соседа гвоздодером, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как уточнили в пресс-службе регионального следкома, он до смерти забил соседа гвоздодером.

Все началось с того, что 10 мая в полицию обратилась женщина, у которой пропал муж. В итоге сотрудники установили, что накануне - 8 и 9 мая мужчина употреблял алкоголь с соседом в его гараже. Тело пропавшего со следами криминальной смерти было обнаружено внутри.

- Установлено, что между хозяином гаража и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил мужчину гвоздодером по различным частям тела. Далее он оставил избитого соседа в гараже и ушел домой. Вернувшись вечером, он обнаружил мужчину без признаков жизни. После этого обвиняемый убрал следы застолья и решил пока не трогать тело. На следующий день, увидев во дворе сотрудников полиции, мужчина скрылся, однако вскоре был задержан, - рассказали в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.