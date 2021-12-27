Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 декабря 2021 года: заразились 95 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 95 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 651.

Из общего числа болеющих 316 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 950 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 415. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 85 заражений COVID-19, за весь период - 53 236.

Выздоровели за последние сутки 159 человек, с начала пандемии - 56 305.

За последние сутки в России выявлено 23 210 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 846 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 415 230 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 715 человек, с начала пандемии - 9 293 486. Также за сутки зафиксировано 937 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 305 155 человек.