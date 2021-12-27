Фото: СУ СКР по ЯНАО

На Ямале расследуют сразу два уголовных дела по факту гибели людей на пожаре. В обоих случаях речь идет о ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Одно из возгораний произошло 22 декабря в здании вокзала на железнодорожной станции Коротчаево (отдаленный район Нового Уренгоя). Тогда в огне погибли трое рабочих, занимавшихся реконструкцией.

Второе возгорание случилось 26 декабря в Муравленко. Загорелось двухэтажное деревянное общежитие № 47 по улице Губкина. При тушении были обнаружены тела женщины и мужчины. Еще одна жительница дома скончалась в больнице из-за отравления угарным газом.

- В первом случае будет дана юридическая оценка действиям руководства коммерческой организации, где работали погибшие. Что касается трагедии в Муравленко, то сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняется причина пожара, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Расследования уголовных дел продолжаются, - подчеркнули в ведомстве.