Грузоподъемность ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги повысят до 40 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале повысилась грузоподъемность ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги. Информацию об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

- 27 декабря с 11:00 повышается грузоподъемность на ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Для колесных транспортных средств - до 25 тонн, гусеничные транспортных средств - до 40 тонн (после согласования), опасные грузы в одиночном порядке - до 30 тонн, - уточнили в ведомстве.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация доступна на интерактивной карте и в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально». Кроме того, следить за ситуацией на переправе можно при помощи онлайн-камер.