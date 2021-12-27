В Тарко-Сале появилось передвижное кафе на колесах

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале впервые открылось Ice-кафе. Для удобства горожан передвижной фудтрак установили прямо в ледовом городке. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- После игр и катания с горок дети и родители спешат к кафе, чтобы согреться ароматным чаем или кофе, а также подкрепиться свежей выпечкой, - добавили в мэрии.

Открытие такого передвижного кафе стало возможным благодаря грантовой поддержке администрации Пуровского района. Местный предприниматель приобрел фудтрак и теперь оказывает услуги общественного питания.