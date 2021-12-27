Хотела заработать на бирже: жительница Муравленко лишилась почти двух миллионов рублей

Жительница Муравленко перевела мошеннице почти два миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, горожанка хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

- Заявительница увидела в соцсети видеоролик о заработке на бирже, затем перешла по указанной ссылке и оставила свои контактные данные. На следующий день ей позвонила якобы представительница брокерской компании и предложила инвестировать деньги для получения дохода. Согласившись, потерпевшая установила на телефон приложение, позволившее злоумышленнице получить доступ к устройству, после чего она проследовала в банк, оформила кредит и инвестировала полученные деньги. Когда потерпевшая решила перевести заработок с брокерского счета на банковскую карту, ее начали просить заплатить налог в размере 12% от заработанной суммы. Женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. В итоге сумма ущерба составила более 1 миллиона 972 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».