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Происшествия27 декабря 2021 7:22

Хотела заработать на бирже: жительница Муравленко лишилась почти двух миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Муравленко перевела мошеннице почти два миллиона рублей

Жительница Муравленко перевела мошеннице почти два миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, горожанка хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

- Заявительница увидела в соцсети видеоролик о заработке на бирже, затем перешла по указанной ссылке и оставила свои контактные данные. На следующий день ей позвонила якобы представительница брокерской компании и предложила инвестировать деньги для получения дохода. Согласившись, потерпевшая установила на телефон приложение, позволившее злоумышленнице получить доступ к устройству, после чего она проследовала в банк, оформила кредит и инвестировала полученные деньги. Когда потерпевшая решила перевести заработок с брокерского счета на банковскую карту, ее начали просить заплатить налог в размере 12% от заработанной суммы. Женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. В итоге сумма ущерба составила более 1 миллиона 972 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».