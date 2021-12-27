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Общество27 декабря 2021 6:55

В Салехарде открылся первый салон красоты для собак

На открытие горожане пришли вместе со своими питомцами
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылся настоящий салон красоты для собак - студия груминга GROOMLOVE. Ее сотрудники оказывают комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами животных. Об этом рассказали в городской администрации.

- На торжественное открытие гости привели своих питомцев. У них была прекрасная возможность пообщаться с ветеринаром, задать вопросы и узнать, как лучше ухаживать за своими домашними животными, - добавили в мэрии.

Во время открытия салона работала фотозона, также можно было бесплатно сделать стильную прическу своему питомцу.

Отметим, что это первый груминг салон в Салехарде. Открыла его Лейла Усманова, получив поддержку от города.