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Общество27 декабря 2021 6:32

Прокуратура Пуровского района обязала администрацию расселить аварийный дом раньше срока

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Прокуратура Пуровского района обязала администрацию расселить аварийный дом раньше срока

Прокуратура Пуровского района обязала администрацию расселить аварийный дом раньше срока

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района обязала местную администрацию расселить аварийный дом, признанный непригодным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, данная инициатива была предпринята в связи с тем, чтобы соблюсти права проживающей в нем семьи.

- В 2020 году многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии. Несмотря на существующую опасность обрушения, власти определили срок расселения до 31 декабря 2027 года. При этом администрация района ни разу не проводила в доме капитальный ремонт, - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор предъявил иск в адрес властей, требуя признать распоряжения незаконным и расселить жильцов. Однако суд отклонил его требования как необоснованные. Тогда прокурор обратился в судебную коллегию по гражданским делам с апелляционной жалобой. В итоге прежнее решение суда было отменена, а требования прокурора удовлетворены.