В Яр-Сале наградили победителей гастрономического конкурса «Ямальская строганина-2021»

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале наградили победителей гастрономического фестиваля-конкурса «Ямальская строганина-2021». Как сообщили в районной администрации, лучшим мастером по строганине из рыбы стала Елена Лаптандер, а из оленьего мяса - Валерий Вануйто.

Чемпионам вручили кубки главы Ямальского района и сертификаты на 70 тысяч рублей. Их техника и подача блюд, по мнению жюри, были самыми эффектными

Кроме того, победителем народного голосования чемпионата стал Валентин Вальгамов. А в конкурсе на лучшее блюдо победил Илья Вишневой - шеф-повар ресторана «Карелия» из Петрозаводска. Его блюдо оказалось самым вкусным!

- Эти два дня мы много готовили и экспериментировали, получали новый опыт и испытывали восторг от необычных вкусовых сочетаний. Искренне рады тому, что кухня народов Крайнего Севера может быть такой разной, порой удивительной и остается самой любимой, - подчеркнули в мэрии.