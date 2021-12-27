В Тарко-Сале предпринимательница организовала новогодний утренник для особенных ребят

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале местная предпринимательница организовала для ребят с особенностями развития новогодний утренник. Как сообщили в администрации Пуровского района, в празднике участвовали 13 детей из отделения реабилитации лиц с ОВЗ.

- Сценарий мероприятия адаптировали под особенную аудиторию. Дети кружились в хороводе с Дедом Морозом и сказочными героями, веселились на бумажной дискотеке и изготовили фигуры из надувных шаров. А всем желающим сделали тематический аквагрим, - рассказали в мэрии.

Также каждому посетителю вручили подарок, угостили мороженным из натуральных ингредиентов и пиццей.