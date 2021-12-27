Глава Нового Уренгоя нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы порадовать юных жителей

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы порадовать юных жителей. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

- Ровно на час переквалифицировались с командой из штатных чиновников в штатных волшебников. В субботу была моя очередь радовать ребятишек. В роли Снегурочки - Полина Шумова, являющаяся председателем Городской Думы. Час пролетел быстро и насыщенно, 52 ребенка пришли в гости в резиденцию Деда Мороза, - написал градоначальник.

За отведенное время Андрей Воронов поздравил ребят с наступающим Новым годом, выслушал стихи и песни, сфотографировался с малышами, ну и, конечно же, вручил подарки.

Кстати, резиденция Деда Мороза будет работать до конца каникул.