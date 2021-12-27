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Общество27 декабря 2021 4:09

В Лабытнанги общественники получили восемь миллионов на реализацию социальных проектов

Об этом рассказала глава города Марина Трескова
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги общественникам вручили заслуженные награды - денежные сертификаты на реализацию социально значимых проектов. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Гранты от губернатора Ямала получили сразу восемь общественных организаций. Общая сумма финансовой поддержки проектов - восемь миллионов рублей, - написала чиновница.

Общественники планируют провести экоакции, продолжить помогать детям с особенностями развития и установить дополнительные вольеры для бездомных собак.