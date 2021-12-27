Погода на Ямале на 27 декабря: выглянет солнце

Погода на Ямале на 27 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 27 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 4-6 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 10-13 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем -23, ночью -18. Ветер 10-14 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -22. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: ясно, вечером - снег. Днем -25, ночью -20. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: ясно, вечером - снег. Днем -26, ночью -21. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -17. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -23, ночью -20. Ветер 8-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.