Погода на Ямале на 27 декабря: выглянет солнце

Погода на Ямале на 27 декабря
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 27 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 4-6 м/с.
Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 10-13 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем -23, ночью -18. Ветер 10-14 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -22. Ветер 9-12 м/с.
Губкинский: ясно, вечером - снег. Днем -25, ночью -20. Ветер 7-10 м/с.
Тарко-Сале: ясно, вечером - снег. Днем -26, ночью -21. Ветер 5-9 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -17. Ветер 3-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -23, ночью -20. Ветер 8-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.