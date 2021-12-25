В Ноябрьске появилась звездная аллея

Фото со страницы Алексея Романова во ВКонтакте

В главном парке Ноябрьска на одной из аллей появилась настоящая звездная дорожка. Золотые звезды рассыпаются там с приходом темноты с 25 декабря.

О необычном световом объекте рассказал глава города Алексей Романов.

- А у нас в Ноябрьске звездопад! Сегодня включили новую подсветку на аллее по улице Ленина. Я уже прогулялся! А вы? – пишет он в соцсетях.

В городе, помимо этой, есть и другие новогодние локации.

- Приятно смотреть на город, который готовится к Новому году. Все больше огней, украшений, света, музыки и волшебства, - восхищаются горожане в соцсетях.

В по самому Ноябрьску начали курсировать новогодние автобусы. За рулем - Дед Мороз, а кондуктор – Снегурочка угощает юных пассажиров сладкими подарками.