Пожарные инспекторы Ноябрьска проверяют магазины пиротехники

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В Ноябрьске идут рейды по местам продажи пиротехнических изделий, которые продлятся до 15 января. Особое внимание проверяющие уделяют тому, как в торговых точках соблюдают правила продажи пиротехнических изделий.

- Спрос на ассортимент пиротехнической продукции высокий, открываются новые торговые точки. Мы проводим рейды для того, чтобы проверить, все ли правила реализации пиротехнической продукции соблюдены, - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Ноябрьск Никита Беляев. – Мы проверяем документацию, исправность системы оповещения людей о пожаре, состояние первичных средств пожаротушения, условия хранения и реализации пиротехники.

Инспектор напомнил, что при выборе салютов, римских свечей, петард, бенгальских огней и прочих изделий каждый покупатель должен понимать, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или секциях магазинов.