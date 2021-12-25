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Происшествия25 декабря 2021 12:48

В Салехарде пассажирский автобус столкнулся с кроссовером

Обстоятельства ДТП выясняются
Алена Кульмухаметова
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Фото: https://vk.com/hearsalehard

Фото: https://vk.com/hearsalehard

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем перекрестке улиц Чубынина – Ямальская. Автобус №4 столкнулся с кроссовером.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что у автомобиля сильные повреждения, но информации о пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что с начала 2021 года на ямальских дорогах в 5002 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 327 получили травмы, в их числе 29 несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.