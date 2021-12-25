Команда из Ноябрьска стала чемпионом Арктической Лиги КВН

Фото со страницы Алексея Романова во ВКонтакте

Ямальская команда «ПК» из Ноябрьска и южная команда «Юра, прости!» из Севастополя выступили в Культурно-деловом центре Салехарда. Ноябряне обыграли южан и стали чемпионами Региональной Арктической Лиги Международного союза КВН.

Команда состоит из воспитателей детского сада «Мальвина» и авторской группы центра «Современник», сообщает администрация Ноябрьска.

- Команды Ноябрьска не первый год показывают яркую, интересную самобытную игру. КВН становится ещё одним брендом нашего города. И это здорово, - рассказал в соцсетях глава города Алексей Романов.

Добавим, что победитель в январе отправится в Сочи на главный фестиваль КиВиН-2022.