За сутки от коронавируса скончались трое жителей Ямала

Фото с сайта pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе COVID-19 обнаружили у 101 человека, умерли трое жителей региона с данным диагнозом. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф на 25 декабря. Трое ямальцев скончались.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, в муниципальных образованиях заболело 96 человек, пять - на месторождениях и производственных объектах.

Всего госпитализировано 304 ямальца с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 46 - в тяжёлом состоянии и 12 человек находятся на ИВЛ.

Всего в России, по данным на 11:00 (мск) 25 декабря 2021 года, за сутки выявлено 24 946 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 981 россиянин скончался от COVID-19.