Пьяный водитель из Муравленко лишился прав на 2 года

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Осенью сотрудники ДПС на одной из улиц Муравленко заметили автомобиль, водитель которого был явно пьян. Догадки полицейских подтвердило медосвидетельствование.

- 37-летний ямалец был пьян. Кроме того выяснилось, что мужчина ранее уже был задержан за подобное нарушение. Сотрудники полиции отстранили правонарушителя от управления автомобилем, - сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Накануне суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде обязательных работ сроком 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.