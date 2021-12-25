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Происшествия25 декабря 2021 8:55

Пьяный водитель из Муравленко лишился прав на 2 года

Он будет отрабатывать наказание на улицах города
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Осенью сотрудники ДПС на одной из улиц Муравленко заметили автомобиль, водитель которого был явно пьян. Догадки полицейских подтвердило медосвидетельствование.

- 37-летний ямалец был пьян. Кроме того выяснилось, что мужчина ранее уже был задержан за подобное нарушение. Сотрудники полиции отстранили правонарушителя от управления автомобилем, - сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Накануне суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде обязательных работ сроком 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.