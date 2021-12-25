В массовом ДТП в Салехарде пострадал водитель легковушки

Фото предоставлено МЧС ЯНАО

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 декабря днем на 5 километре автодороги «Салехард-Аэропорт».

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО, «Volkswagen Passat» при повороте направо допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Mazda CX» «Volkswagen Polo» и «КАМАЗ». В результате ДТП нарушитель получил травмы.

К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники. В ликвидации происшествия были задействованы сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2021 года на ямальских дорогах в 5002 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 327 получили травмы, в их числе 29 несовершеннолетних.